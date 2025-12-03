Рютте допустил, что план по экспроприации активов РФ не увенчается успехом

Генсек НАТО призвал в этом случае не допустить, чтобы Киев остался без денег

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что стремление Еврокомиссии экспроприировать активы РФ не увенчается успехом, и призвал в этом случае не допустить, чтобы Киев остался без денег. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

"У НАТО нет мнения по поводу российских активов. Это должен делать ЕС, я полностью доверяю [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен и [главе Евросовета] Антониу Коште. Но если это не получится, мы должны не допустить, чтобы Украина осталась без поддержки", - сказал Рютте.

Ранее Еврокомиссия озвучила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные стран присоединится к этой инициативе.