На Украине высмеяли Буданова за обещание выпить кофе в Крыму

Ложь властей в стране стала системной проблемой, сообщает "Украинская правда"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Обещание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выпить кофе в Крыму, а также заявления других высокопоставленных лиц страны показывает всю систематическую ложь властей Украины. Об этом говорится в аналитической статье издания "Украинская правда".

Издание отмечает, что Буданов в начале 2022 года выполнял роль одного из "позитивных" спикеров, выступая с громкими заявлениями и обещаниями перед украинцами. Такую же функцию исполнял на тот период занимавший пост министра обороны Алексей Резников (2021-2023), постоянно анонсируя контрнаступления и успехи ВСУ на фронте.

По оценке издания, ложь властей в стране стала системной проблемой. На четвертый год украинского конфликта "эта проблема приобрела такие масштабы, что о ней публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах", отмечает издание.

То, что украинские командиры докладывают ложные данные о положении на фронте, ранее признавал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 25 октября он заявил, что потребовал от командиров ВСУ всей уровней не допускать в докладах "искажения и сокрытия информации о реальной ситуации".