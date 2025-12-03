Генсек ООН: военная конфронтация США и Венесуэлы не станет выходом из ситуации

Антониу Гутерриш также указал на то, что американские удары по лодкам использовавшимся, по утверждению Вашингтона, для перевозки наркотиков, "идут вразрез с международным правом"

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Военная конфронтация между США и Венесуэлой не может разрешить разногласия между Вашингтоном и Каракасом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я не думаю, что военная конфронтация могла бы стать решением проблемы, - сказал он на политическом форуме Reuters Next, комментируя рост напряженности отношений между США И Венесуэлой. - Необходимо действовать посредством давления и диалога".

Глава всемирной организации также указал на то, что американские удары по лодкам использовавшимся, по утверждению Вашингтона, для перевозки наркотиков, "идут вразрез с международным правом". "Я настоятельно призываю избегать конфронтации в Карибском бассейне, которая может иметь намного более драматические последствия, нежели чем удары, которые происходят в настоящее время", - добавил Гутерриш.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.