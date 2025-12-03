Эрдоган: переговоры в Стамбуле создали основу для урегулирования на Украине

Президент Турции заявил, что Анкара прилагает усилия для успешного завершения мирного процесса

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

ТАМБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Прямые переговоры между РФ и Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле, создали дипломатическую основу для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с коллегой из Финляндии Александром Стуббом.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для успешного завершения мирного процесса между Украиной и Россией, и переговоры в Стамбуле являются проверенной дипломатической площадкой для его урегулирования", - говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого лидера по итогам телефонного разговора.