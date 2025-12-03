Грузия требует от ЕС извинений за утверждение о применении химоружия при разгоне митингов

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал происходящее гибридной войной против республики

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Грузия требует, чтобы Евросоюз официально принес извинения за утверждения о том, что грузинские власти якобы использовали химоружие против своих граждан при разгоне митингов в конце 2024 года. Об этом сообщил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом (боевое отравляющее вещество - прим. ТАСС) были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер - прим. ТАСС), европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО", - сказал Папуашвили.

Спикер законодательного органа назвал происходящее гибридной войной против Грузии. "Это является явным продолжением пропаганды, ложных нарративов, что, в свою очередь, является гибридной операцией против Грузии. В этом участвуют Брюссель, а также пресс-секретарь Еврокомиссии, которая отличается особенно враждебной риторикой в адрес Грузии и грузинского народа", - добавил он.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. В 1930-х годах оно было выведено из обращения. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси. Через несколько часов после распространения данной информации, представитель Еврокомиссии Хиппер заявила, что ожидает быстрого и надежного расследования в связи с прозвучавшими обвинениями.

Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал материал Би-би-си дешевой провокацией, созданной для шантажа властей. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности. Спецслужба намерена расследовать, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета.