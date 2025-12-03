Израиль передал ВС Германии первую установку системы ПРО Arrow 3

Это знаменует собой важный шаг в реализации контракта на экспорт вооружений, отметило МО еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израиль в ходе состоявшейся под Берлином церемонии передал Вооруженным силам ФРГ первую установку системы противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3"). Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

"В среду на торжественной церемонии на базе ВВС ФРГ близ Берлина Министерство обороны Израиля передало первую готовую к эксплуатации установку "Хец-3" армии Германии. Это знаменует собой важный шаг в реализации контракта на экспорт вооружений, подписанного между двумя странами около двух лет назад, и считается крупнейшей сделкой по экспорту вооружений в истории Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что израильскую делегацию на церемонии возглавлял генеральный директор МО Израиля Амир Барам. Германия и Израиль договорились о покупке ФРГ системы Arrow 3 в сентябре 2023 года в Берлине. Церемония подписания соответствующего соглашения состоялась в ноябре 2023 года в Тель-Авиве. Как сообщала тогда пресс-служба израильского МО, стоимость сделки составила $3,6 млрд.

В ноябре 2024 года Министерство обороны Израиля сообщило, что оборонные ведомства двух стран начали координировать совместную подготовку к развертыванию системы Arrow 3 на территории ФРГ в 2025 году.