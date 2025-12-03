Гутерриш: мир еще далек от решения украинского кризиса

Договоренности, которые достигаются с Россией и Украиной пока несовместимы, заявил генеральный секретарь ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине все еще далек от урегулирования, так как договоренности, которые достигаются с Россией и Киевом пока несовместимы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя дипломатические усилия США по разрешению украинского кризиса.

"Мы наблюдаем, что одно соглашение заключается с Россией, потом еще одно соглашение заключается с Украиной, и они несовместимы. Потом они [США] снова идут к России. Честно говоря, я полагаю, что мы все еще далеки от решения", - сказал он в ходе выступления на конференции Reuters Next.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что первоначальный план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

Во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.