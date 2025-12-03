Al Masirah: хуситы освободили экипаж судна Eternity C

Среди них был один россиянин

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Йеменские хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах" освободили экипаж судна Eternity C, в составе которого был гражданин России. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Cухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management, подвергся нападению йеменских повстанцев в Красном море в начале июля. После атаки часть членов экипажа, включая российского моряка, удерживалась на подконтрольной хуситам территории. Согласно сообщению Al Masirah, освобожденные члены экипажа были доставлены на самолете из Саны в Маскат. Как отмечает телеканал, моряки получают необходимую медицинскую помощь в оманской столице.

В начале июля хуситы потопили два коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого была греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день повстанцы атаковали Eternity C, на борту которого находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 россиянина. По информации агентства Reuters, в ходе завершившейся частной поисково-спасательной операции в море были найдены 10 человек.

Во время атаки на сухогруз российский моряк, которого зовут Алексей Галактионов, получил тяжелое ранение. После того как силы безопасности хуситов доставили членов экипажа на подконтрольную повстанцам территорию, он был госпитализирован в одну из больниц Саны. 28 июля пресс-служба сформированных хуситами вооруженных сил опубликовала видеозапись с членами экипажа Eternity C. На кадрах были представлены имена и фотографии 10 моряков, включая Галактионова.