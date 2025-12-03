На Украине заочно приговорили к 15 годам экс-премьера Азарова

Николая Азарова обвиняют в государственной измене, распространении материалов с публичными призывами к изменению границ Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-премьера Украины (2010-2014) Николая Азарова. Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

По его данным, Азарова, в частности, признали виновным в государственной измене, распространении материалов с публичными призывами к изменению границ Украины, насильственному изменению или свержению конституционного строя.

На Украине регулярно заочно предъявляют обвинения и выносят приговоры бывшим украинским чиновникам, а также российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.