Казахстан и ЕС провели первый раунд переговоров об упрощении визового режима

Консультации продолжатся в Астане в 2026 году

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый раунд переговоров об упрощении визового режима провели Казахстан и Европейский cоюз в Брюсселе. Стороны согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы, консультации продолжатся в Астане в 2026 году, сообщили в МИД республики.

"Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества", - указано в сообщении.

В переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев и заместитель генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнес Лухнер. "Открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что данные переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение", - добавили в министерстве.

Стороны договорились продолжить переговоры и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.