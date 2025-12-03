На Украине планируется объединить Госоператор тыла и Агентство оборонзакупок

В ближайшее время планируется назначение на вакантные места в наблюдательном совете АО "Укроборонпром" и других предприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединение "Государственного оператора тыла" и Агентства оборонных закупок, которые отвечают за снабжение ВСУ, в одно предприятие планируется на Украине с 1 января 2026 года. Об этом сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.

"С 1 января планируется объединение "Государственного оператора тыла" и Агентства оборонных закупок в одно предприятие, где будет создан новый наблюдательный совет", - написал он в своем Telegram-канале.

В ближайшее время планируется назначение на вакантные места в наблюдательном совете АО "Укроборонпром" и других предприятий, проинформировал глава военного ведомства. "Также максимально корпоратизуем государственные компании и передаем в управление профессиональным менеджерам. В частности, из 90 государственных предприятий, находившихся в ведении Минобороны, 14 уже передано Фонду государственного имущества, а 11 в процессе передачи, еще 4 передается в АО "Укроборонпром", - добавил Шмыгаль.

В среду Владимир Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в сферах энергетики и обороны на фоне продолжающегося в стране скандала из-за коррупции в области энергетики.

Дело Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием также называлось имя нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.