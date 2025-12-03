Фидан: атаки на суда у берегов Турции угрожают безопасности

Это превращает Черное море в закрытую для торговли и передвижения людей зону, указал глава турецкого МИД

СТАМБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Нападение на торговые суда в Черном море в исключительной экономической зоне Турции ставят под угрозу безопасность судоходства в этом морском бассейне. Такое заявление журналистам сделал глава МИД республики Хакан Фидан по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.

"Атаки на суда в нашей исключительной экономической зоне фактически ставят под угрозу безопасность судоходства в Черном море, что превращает его в закрытую для торговли и передвижения людей зону", - сказал министр. Видео с его комментариями распространил турецкий МИД.