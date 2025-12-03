Фидан: Турция готова взять на себя миссию организатора мирных переговоров по Украине

Россия к этому относится положительно, заявил глава МИД республики

СТАМБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Турция готова возложить на себя миссию организатора мирных переговоров по Украине. Россия к этому относится положительно, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, позицию Анкары он довел до своих коллег на министерской встрече НАТО в Брюсселе.

"Президент нашей страны [Реджеп Тайип Эрдоган] продолжает контакты с европейскими лидерами и [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы, как Турция, вновь напомнили о том, что хотим выступить в качестве непосредственного организатора встреч по мирному урегулированию. Россия занимает положительную позицию по этому вопросу. Я думаю, что в скором времени Украина также займет в нем положительную позицию", - сказал министр журналистам. Видео с его комментариями распространил турецкий МИД.