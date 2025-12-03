ЦАХАЛ: Израиль получил в Газе еще один гроб с останками заложника

В ближайшее время военные доставят останки на израильскую территорию, где будет проведена процедура идентификации

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные получили еще один гроб в секторе Газа, предположительно, с останками заложника. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указывается, что в ближайшее время военные доставят останки на израильскую территорию, где будет проведена процедура идентификации.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28.

В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. По состоянию на 3 декабря в Газе оставались тела двух погибших заложников.