Сибига: США пригласили делегацию Киева на продолжение переговоров по урегулированию

Глава украинского МИД также сообщил, что у Киева уже был контакт с представителями американской делегации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Киев отталкивается от мирного плана по урегулированию на Украине из 20 пунктов и не пойдет на компромиссы по вопросу украинского суверенитета. Об этом по итогам заседания совета Украина - НАТО в Брюсселе сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, проинформировав также о том, что украинскую делегацию пригласили для продолжения разговора в Америку в ближайшее время.

"Участники заседания совета осознают, <...> что надо усилить украинскую позицию за столом переговоров, а главное - поддерживают суверенитет Украины. Никаких компромиссов по украинскому суверенитету, никакого силового изменения границ. Мы отталкиваемся от 20 пунктов мирного плана, который был наработан в Женеве, потом в Майями. Хочу это подчеркнуть, чтобы американская делегация слышала украинскую позицию", - сказал он агентству УНИАН.

Сибига также сообщил, что у украинской стороны уже был контакт с представителями американской делегации. "По оценке американцев, переговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение", - сказал он, проинформировав, что украинскую делегацию пригласили "для продолжения разговора в Америку в ближайшее время".

Владимир Зеленский в среду сообщил, что после встреч в Брюсселе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут работать над организацией в США встречи украинской стороны с представителями президента США Дональда Трампа. Пока сроки встречи и уровень украинской делегации неизвестны.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что американская делегация после встречи в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным отправится напрямую в США. Ключевой темой встречи Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, которая длилась около пяти часов, стало урегулирование на Украине.

Утром в среду вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу написал в X, что Зеленский должен был встретиться в Брюсселе с Уиткоффом и Кушнером после их визита в Москву, но встреча была отменена. Позже источник в европейских авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе.