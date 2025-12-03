Парламент Колумбии одобрил ратификацию конвенции о борьбе с вербовкой наемников

За проголосовали 94 законодателей, против - 17

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) Конгресса (парламент) Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников. Трансляция заседания велась на YouTube-канале нижней палаты.

За проголосовали 94 законодателей, против - 17. Теперь законопроект будет передан на подпись президенту. Ранее инициатива была одобрена Сенатом.

В августе 2024 года правительство южноамериканской страны направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах, в том числе на Украине и в Судане.