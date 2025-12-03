Кандидат в главы NASA заявил о необходимости создания базы на Луне

Джаред Айзекман считает, что президент США Дональд Трамп был бы рад наличию такой базы

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман заявил о необходимости создания базы на поверхности Луны.

На слушаниях в комитете Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Айзекман ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он необходимым установление постоянного присутствия американских астронавтов на Луне. "Я считаю, что президент США был бы рад наличию лунной базы", - отметил он.

По словам Айзекмана, в случае утверждения на пост руководителя NASA он намерен добиваться того, чтобы США более не уступали другим странам в плане возможностей освоения космоса. "Это касается как присутствия на орбитальной станции на низкой околоземной орбите, так и возможности отправки астронавтов на Луну. Мы будем работать над тем, чтобы создать лунную экономику, которая позволит нам финансировать будущие космические [проекты], а не полагаться исключительно на налогоплательщиков", - заявил он.

Трамп ранее в этом году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на упомянутый пост. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II), предполагающий облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли, запланирован не позднее апреля 2026 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне министр транспорта, исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года.