Пеллегрини назвал стоимость энергии главной проблемой промышленности в ЕС

Если в странах Евросоюза цены на энергию будут оставаться высокими, то, по словам президент Словакии, промышленное производство в перспективе переместится из Европы на другие континенты

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Главной проблемой для европейской промышленности являются высокие цены на электроэнергию. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече президентов стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия) в городе Эстергом.

"Главной проблемой для европейской промышленности является высокая стоимость энергии. Необходимо найти способы, каким образом ее понизить", - приводит его слова информационное агентство TASR.

Если в странах Евросоюза цены на энергию будут оставаться высокими, то, по словам Пеллегрини, промышленное производство в перспективе переместится из Европы на другие континенты. Европейская промышленная продукция уже сейчас теряет конкурентоспособность из-за тарифов на энергию.