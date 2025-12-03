Мелони заверила, что кабмин Италии примет декрет о помощи Украине

Глава правительства пояснила, что отсрочка продиктована "вопросом логистики"

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что кабмин до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи, в том числе военного характера, Украине.

В беседе с журналистами в Манаме (Бахрейн), где она участвовала в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, глава правительства пояснила, что отсрочка продиктована "вопросом логистики". "Декрет принят будет. Как вы знаете, срок действия предыдущего истекает 31 декабря. До этого момента у нас еще будут заседания Совмина, до конца года мы распределяем приоритетные вопросы. Декрет нужен, но это не означает, что мы работаем против мира", - сказала Мелони.

Она заверила, что пока идет конфликт, Рим будет оказывать поддержку Киеву. При этом Мелони уточнила, что помощь концентрируется на нуждах гражданского населения. Например, Италия поставляет Украине генераторы, добавила она.

Ранее итальянские СМИ обратили внимание, что из повестки дня ближайшего заседания Совмина выпал вопрос о продлении оказания военной помощи Украине. Источники в правительстве пояснили, что это продиктовано перенасыщенностью программы работы кабмина. Голосование в парламенте, который формально должен подтвердить продление помощи до конца 2026 года, ожидается в начале следующего года. Известно, что одна из правящих партий - "Лига" - выступает против дальнейшего снабжения Киева оружием. При этом ранее сообщалось, что Италия готовит очередной 12-й по счету пакет военной помощи, в который, предположительно, войдут комплектующие для системы ПВО Samp-T.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.