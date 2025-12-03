Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неопознанных воздушных шаров в небе

По предварительным оценкам диспетчерской службы, он может возобновить работу около 22:30 по местному времени

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса снова прекратил работу после того, как в небе были зафиксированы неизвестные объекты, похожие на воздушные шары или метеозонды. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Аэропорт закрыт с 19:36 по местному времени (20:36 мск) в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды", - сказал собеседник агентства. По его словам, следующие в Вильнюс рейсы, как ожидается, будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

По предварительным оценкам диспетчерской службы, аэропорт может возобновить работу около 22:30 по местному времени (23:30 мск).