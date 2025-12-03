Словакия и Чехия отвергнут в ЕС систему торговли углеродными квотами

Кроме того, страны не примут миграционный пакт Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Словакия и Чехия договорились отвергнуть систему торговли углеродными квотами (ETS 2) ЕС и миграционный пакт Евросоюза. Об этом по итогам состоявшейся в Братиславе встречи председателей парламентов стран Славковского формата (Словакия, Чехия и Австрия) заявил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура.

"Со словацкой стороной у нас схожие взгляды о необходимости отвергнуть систему торговли выбросами ETS 2 и наши дальнейшие действия будут совместными. Чехия и Словакия также отвергают миграционный пакт ЕС. С австрийской стороной мы продолжим обсуждение этих вопросов", - привело слова спикера информационное агентство ČTK.

В сообщении отмечается, что председатели парламентов стран Славковского формата по-разному относятся к планам Украины вступить в ЕС. Окамура высказывается против. Австрия, по его словам, занимает схожую позицию. Словакия же поддерживает реализацию планов расширения сообщества за счет Украины.

Славковский формат - неформальное региональное объединение Словакии, Чехии и Австрии. Он был создан в 2015 году. Целью сотрудничества трех соседних государств является развитие межграничного взаимодействия и содействие прямым контактам их жителей. Периодически проводятся встречи руководителей этих стран, на которых обсуждаются, в частности, актуальные внешнеполитические темы.