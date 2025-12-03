Гросси: МАГАТЭ поддержит проект строительства АЭС в Казахстане

Организация готова подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, заявил глава агентства

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Eugene Hoshiko

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет поддержку на всех этапах реализации проекта строительства атомной электростанции в Казахстане. Также организация готова подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, сообщили в министерстве иностранных дел республики по итогам встречи главы ведомства Ермека Кошербаева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене.

"Он выразил готовность агентства к оказанию всесторонней поддержки Казахстану на всех этапах реализации проекта по строительству АЭС, а также предложил подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, охватывающую и другие ключевые направления взаимодействия", - сказано в сообщении.

Гросси также дал положительную оценку инициативам Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии и реализации программы технического сотрудничества МАГАТЭ в Казахстане. Она включает в себя развитие инновационных ядерных технологий для лечения онкозаболеваний, повышение эффективности сельского хозяйства и реабилитацию территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

Кошербаев подчеркнул, что партнерство с МАГАТЭ является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По итогам встречи Казахстан и агентство подтвердили взаимную готовность к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества, добавили в ведомстве.