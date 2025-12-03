Paris Match: Макрон в начале 2026 года выступит с речью о ядерной доктрине

Выступление президента Франции будет, в частности, касаться сил ядерного сдерживания в Европе, передает журнал

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале 2026 года выступит с заявлением о ядерной доктрине республики. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

По данным издания, выступление Макрона будет, в частности, касаться сил ядерного сдерживания в Европе.

"Он сообщит о некоторых уточнениях в доктрине", - приводит журнал слова источника. Других подробностей относительно речи Макрона Paris Match не приводит.

Издание напоминает, что французские власти прорабатывают идею использования ядерных сил республики для защиты других стран Евросоюза. При этом Макрон, продолжает журнал, выступает против внедрения "французского ядерного зонтика" по американскому образцу, поскольку "это было бы излишне".

Весной 2025 года Макрон говорил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в обозримом будущем замена ядерного зонтика США для Европы невозможна, однако ФРГ ведет переговоры с Францией и Великобританией по ядерной проблематике.