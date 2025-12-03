"Украинская правда": на юге Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ

Представители Главного управления разведки взяли в плен 10 военнослужащих на территории санатория "Октябрь", сообщает издание

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители Главного управления разведки Минобороны Украины с применением оружия вступили в противоборство с украинскими военнослужащими на территории санатория "Октябрь" в Конче-Заспе на юге Киева. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По его данным, вечером в среду представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее, "выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих".

Как сообщил источник, разведчики отпустили пленных и забаррикадировались на территории санатория. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, Главного управления Военной службы правопорядка Украины, военный комендант Киевской области по месту расположения. К ним также присоединились подразделение Госбюро расследований и один из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.