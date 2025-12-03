Мелони призвала не допустить эскалации из-за слов главы Военного комитета НАТО

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что слова главы Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающего удара по РФ нужно верно истолковывать, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности.

"В нынешний момент следует очень внимательно взвешивать каждое слово. Сейчас очень деликатный момент, и важно не допускать формирования страхов, не вести к эскалации", - сказала Мелони. По ее мнению, адмирал имел в виду в первую очередь киберугрозы. "Я увидела в этих словах следующее: НАТО - оборонительный альянс, помимо задачи защищаться, стоит задача предотвращения [угроз]. Нужно верно понимать слова и быть осторожным в их произнесении", - сказала Мелони в беседе с журналистами после поездки на Бахрейн, где она принимала участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее в интервью газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.

В МИД РФ это заявление назвали крайне безответственным шагом, свидетельствующим о готовности альянса двигаться в сторону эскалации.