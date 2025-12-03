Мадуро: вооруженные силы развернули на всей территории Венесуэлы из-за угроз США

Президент республики осудил действия Соединенных Штатов против страны

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы развернуты на всей территории республики в связи с угрозами со стороны администрации США. Об этом говорится в обращении президента республики Николаса Мадуро, распространенном стратегическим оперативным командованием ВС страны.

"22 недели военных, народных и полицейских учений вывели Венесуэлу на самый высокий уровень комплексной обороноспособности, которого мы никогда раньше не достигали, подготовили к защите нашей земли, суверенитета, достоинства и гарантировали будущим поколениям свободную и суверенную родину", - заявил глава государства в видеоролике.

Президент напомнил, что в течение 5 месяцев в связи с угрозами США в Венесуэле проходят военные учения "Независимость 200" с участием ополченцев и полицейских подразделений. Он осудил действия США, направленные против Венесуэлы. "Психологический террор не свернул нас ни на сантиметр с правильного пути, по которому мы должны идти при любых жизненных обстоятельствах <…> и построении сильной родины, которую заслуживает наш народ", - подчеркнул Мадуро.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.