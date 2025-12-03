Al Mashhad: стороны конфликта на востоке Йемена договорились о прекращении огня

Рамочное соглашение включает 13 пунктов и предусматривает немедленное прекращение боевых действий, соблюдение режима тишины и меры по снижению напряженности

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти крупнейшей провинции Хадрамаут, расположенной на востоке Йемена, и представители Альянса племен Хадрамаута при посредничестве Саудовской Аравии подписали рамочное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил йеменский портал Al Mashhad News.

По его сведениям, 3 декабря вечером губернатор провинции Салем Ахмед аль-Ханбаши и его заместитель, председатель Альянса племен Хадрамаута Амр бен Хабриш, подписали документ в городе Эль-Мукалла - административном центре региона, куда незадолго до этого прибыла делегация Саудовской Аравии. Рамочное соглашение включает 13 пунктов и предусматривает немедленное прекращение боевых действий, соблюдение режима тишины с целью достижения окончательного урегулирования, а также меры по снижению напряженности.

Так называемые Силы защиты Хадрамаута, подчиняющиеся бен Хабришу, должны отойти на километр от объектов нефтяной компании PetroMasila, начиная с 08:00 4 декабря (совпадает с мск). Также предусмотрено возобновление работы сотрудников компании и восстановление ее операционной деятельности. Охрана нефтяных объектов будет передана объединенным силам, в состав которых войдут представители племенных структур.

В среду Южный переходный совет (ЮПС), контролирующий значительные территории на юге республики, включая большую часть провинции Хадрамаут, объявил о проведении операции по восстановлению безопасности с целью "прекратить эксплуатацию региона силами, чуждыми долине и провинции". Как отмечалось в заявлении ЮПС, долина "стала площадкой для контрабанды, выгодной террористам-хуситам, и превратилась в рассадник экстремистских группировок", включая "Исламское государство" и "Аль-Каиду" (запрещенные в РФ террористические организации).

По информации эмиратской газеты The National, операция ЮПС направлена на подавление восстания Альянса племен Хадрамаута, силы которого на прошлой неделе установили контроль над нефтяными месторождениями региона, требуя усиления контроля и увеличения доли от продажи энергоресурсов. Катарский телеканал Al Jazeera ранее со ссылкой на источники сообщил, что бойцы ЮПС вступили в бой с правительственными войсками. В частности, им удалось войти в город Сейюн и взять под контроль часть административных зданий и аэропорт.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2020 года президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании Президентского руководящего совета и передаче ему всех полномочий по управлению государством на переходный период. В новый орган также вошли представители ЮПС.