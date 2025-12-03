Трамп: США скоро начнут бить по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями

Президент Соединенных Штатов в очередной раз заявил, что считает целесообразными удары по катерам, предположительно использовавшимся для перевозки наркотиков

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США в скором времени начнут наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп в очередной раз заявил, что считает целесообразными удары по катерам, предположительно использовавшимся для перевозки наркотиков. "Очень скоро мы будем делать то же самое с наземными [целями], потому что мы знаем все маршруты, все здания. Мы знаем, где они производят эту гадость. Мы знаем, где они ее собирают. И я думаю, что очень скоро вы увидите то же самое на земле", - заявил президент Соединенных Штатов.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.