LBCI: в Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

Делегации государств впервые обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах во время встречи в Рас-эн-Накуре

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Делегации Ливана и Израиля впервые обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах на переговорах, состоявшихся 3 декабря в Рас-эн-Накуре. Об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на источники.

По его информации, в Бейруте назвали превосходными итоги контактов с израильской стороной в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции.

Первая часть встречи была посвящена военному аспекту. Командующий войсками, размещенными к югу от реки Литани, бригадный генерал Николас Табет сообщил, что ливанская армия выполнила на 80% свою миссию в южном регионе. Он заявил, что военное командование не намерено просить о продлении установленного Комитетом на конец года крайнего срока для завершения процесса разоружения. По его сведениям, ливанские военнослужащие занимают сейчас 200 позиций вдоль границы, они обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок.

В ходе второй части встречи состоялись прямые переговоры между ливанскими и израильскими гражданскими экспертами в присутствии заместителя спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус. Согласно информации телеканала, обсуждения касались вопросов разоружения шиитской организации "Хезболлах" и израильских авиаударов по Ливану. Большое внимание было уделено возможностям экономического сотрудничества между соседними странами в южных регионах.

Ранее президент республики Джозеф Аун поручил бывшему послу в США Симону Караму возглавить переговорную группу в Рас-эн-Накуре в ответ на просьбу Вашингтона. Как пояснил премьер-министр Ливана Наваф Салам, такое решение является "политически обоснованным шагом, получившим всеобщую поддержку". По его словам, участие невоенных экспертов однако не означает вступления в процесс нормализации отношений с Израилем.

21 ноября Аун выдвинул инициативу по мирному урегулированию с целью избавления Ливана от войны и оккупации. Он заявил "о готовности к переговорам под эгидой ООН, США или совместного международного спонсорства с целью прихода к соглашению о постоянном прекращении боевых действий, что позволит обеспечить безопасность границ".