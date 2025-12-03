За резолюцию ГА по украинским детям проголосовали менее половины стран ООН

Антироссийский проект резолюции был принят, сообщает корреспондент ТАСС

Редакция сайта ТАСС

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Менее половины стран-членов ООН проголосовали за антироссийский проект резолюции на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) по украинским детям. Несмотря на это, документы был принят, сообщает корреспондент ТАСС.

Всего в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН за предложенный Украиной, Канадой и европейскими странами документ под названием "Возвращение украинских детей" проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, в том числе Иран, Куба, КНДР, Белоруссия, Судан, Никарагуа и Мали, выступили против, еще более трех десятков стран не приняли участие в голосовании. Членами ООН являются 193 страны. Согласно правилам процедуры ГА ООН, для принятия решений в органе достаточно участия большинства стран - членов организации.

В выступлении перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая указала на то, что "цель этого текста, безусловно, не в помощи детям". "Его цель - продвигать нарратив о якобы проводимой Россией депортации детей. Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тыс. якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию, - сказала она. - Авторы нынешнего текста ничуть не смущаются очевидностью своей лжи. Главное, чтобы ложь была огромной и повторялась часто, этот пропагандистский прием хорошо известен в истории. Резолюция полностью извращает реальное положение вещей".

Российский дипломат также обратилась к делегациям с вопросом о том, почему в документе речь не идет об украинских детях в Европе. "Даже поверхностный поиск по открытым источникам будет достаточен, чтобы обнаружить, что еще в 2022 году Европейская комиссия называла цифру в 23 тыс. не сопровождаемых или разделенных с семьями детей в Европе. При этом авторы исследования говорят о том, что реальная цифра может быть гораздо больше, - отметила она. - Возникает закономерный вопрос: а почему эти дети не упомянуты в резолюции? Может быть, Европейскому союзу вместо фальшивого и показного участия в судьбах детей на территории России стоит обратить внимание на то, что происходит у них дома? Это особенно актуально в связи с тем, что репутация Европейского союза в вопросах обращения с мигрантами запятнана".

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.