Оппозиция в парламенте Румынии внесет предложение о вотуме недоверия кабинету

Лидер фракции "Мир - Румыния прежде всего" Дорин Петря заявил, что народ республики "заслуживает большего, чем пустые обещания и политика, которая ведет его к нищете"

БУХАРЕСТ, 4 декабря. /ТАСС/. Представители националистической оппозиции в парламенте Румынии 5 декабря внесут предложение о вотуме недоверия правительству Илие Боложана. Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Мир - Румыния прежде всего" Дорин Петря.

"Это - правительство катастрофы, - приводит его слова Радио Румынии. - В стране нет никакой реформы, а только налоги, налоги, налоги..." По словам Петри, в поддержку этого предложения собрано уже 119 подписей парламентариев, тогда как для его включения в повестку дня необходимо 116. Он заявил, что впервые в истории парламента все националистические силы "собрались под одним флагом".

"Румынский народ заслуживает большего, чем пустые обещания и политика, которая ведет его к нищете, - указывается в тексте предложения. - Он заслуживает правительства, которое служит национальным интересам, а не удобству политиков или интересам иностранного бизнеса".

Согласно местным обозревателям, у оппозиции практически нет шансов отправить правительство в отставку, потому что правящая коалиция обладает в парламенте подавляющим большинством голосов.

Националистическая фракция "Мир - Румыния прежде всего" насчитывает 11 человек. У власти в Румынии находится неоднородная коалиция партий в составе левоцентристской Социал-демократической партии, правоцентристской Национал-либеральной партии, правого "Союза за спасение Румынии" и Демократического союза венгров Румынии.