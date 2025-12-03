Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

Министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто отметил, что "авиакомпании США, Венесуэлы, Колумбии и Панамы продолжают полеты в воздушном пространстве республики в обычном режиме"

КАРАКАС, 4 декабря. /ТАСС/. Венесуэла обеспечивает полный контроль над воздушным пространством и территорией республики. Об этом заявил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто на встрече в аэропорту Майкетия с венесуэльскими мигрантами, которые вернулись на родину из США и Мексики.

"Венесуэла осуществляет полный суверенитет над своим воздушным пространством, и нет сил, способных лишить народ и правительство Венесуэлы суверенитета над своей территорией, который гарантирует международное право", - указал министр, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Глава МИД сообщил, что президент Николас Мадуро разрешил Национальному институту гражданской авиации пропустить в воздушное пространство Венесуэлы самолет американской компании Eastern Airlines, который доставил из США 304 мигранта. По словам министра, республика, "осуществляя суверенитет над своим воздушным пространством, еще раз демонстрирует миру силу правительства конституционно избранного президента Николаса Мадуро". Он отметил, что "авиакомпании США, Венесуэлы, Колумбии и Панамы продолжают полеты в воздушном пространстве республики в обычном режиме".

В рамках правительственной программы "Возвращение на Родину" в среду в Каракас были доставлены репатрианты из США и Мексики. Всего в 2025 году на 94 авиарейсах в Венесуэлу вернулись 18 374 мигранта.