The Times: MI5 оказалась неспособной защитить Скрипалей от отравления

По информации газеты, один из выводов публичного расследования заключается в том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль оказался "легкой добычей" из-за низкого уровня его личной защиты

Солсбери, Великобритания, 2018 г. © Chris J Ratcliffe/ Getty Images

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британская служба контрразведки MI5, как ожидается, будет подвергнута критике за недостаточную защиту бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании и жившего в Англии, и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета The Times, по ее информации такой вывод будет содержаться в докладе, который должен быть опубликован 4 декабря по итогам публичного расследования.

По версии британской стороны, Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в РФ, обвинив на этом основании Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

В июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом в соседнем с Солсбери городке Эймсбери скончалась британка Дон Стерджес. Как говорится в статье, в докладе, посвященном обстоятельствам ее смерти, MI5 будет раскритикована за то, что она "не смогла защитить Скрипаля и более широкую общественность". По информации The Times, один из выводов публичного расследования, длившегося четыре года, заключается в том, что Скрипаль оказался "легкой добычей" из-за низкого уровня его личной защиты.

О публичном расследовании

В ноябре 2021 года МВД Великобритании переквалифицировало расследование по делу Стерджес из коронерского в публичное, чтобы судья мог ознакомиться с секретными документами и ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах ее смерти, в частности о приписываемой России причастности к происшествию. Руководителем публичного расследования является бывший судья Верховного суда Соединенного Королевства Энтони Хьюз. Слушания проходили с октября по декабрь 2024 года в Солсбери и Лондоне.

В посольстве РФ считают, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политизации. Ранее российские дипломаты подчеркивали, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".

Инцидент в Солсбери

Отравление Скрипалей в марте 2018 года спровоцировало международный скандал. Через четыре месяца британская полиция сообщила о новом "серьезном инциденте" в соседнем Эймсбери: там два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Стерджес умерла в больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.

Представители британского правительства утверждали, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный флакон с веществом, которое он считал духами.

Местоположение Скрипалей после выписки из больницы неизвестно. Однако Сергей Скрипаль в октябре 2014 года предоставил письменные показания на слушаниях по делу Стерджес. Он сообщил, что не считал необходимым поселиться в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в Великобританию в 2010 году в результате обмена заключенными между Россией и Западом. Скрипаль заявил, что его дом в Солсбери находился на тихой улице, а некоторые из его соседей были бывшими полицейскими. Бывший офицер ГРУ также заявил, что пользовался обычными средствами коммуникации, что в его доме отсутствовала система безопасности и что он отказался от камер видеонаблюдения, поскольку "не хотел жить под наблюдением".