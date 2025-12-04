Мадуро рассказал, что разговор с Трампом прошел в дружелюбном тоне

Президент Венесуэлы подчеркнул, что характер телефонного разговора свидетельствует о "шагах к уважительному диалогу между двумя государствами"

КАРАКАС, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном, дружелюбном тоне и способствовал диалогу между двумя странами.

"Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным", - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что характер телефонного разговора свидетельствует о "шагах к уважительному диалогу между двумя государствами".

Венесуэльский лидер сообщил, что ему "не нравится дипломатия микрофона, и важные вещи должны оставаться в тайне, пока не станут реальностью". Он приветствовал дипломатический диалог с США, и отметил стремление Венесуэлы к миру. "Да здравствуют диалог, дипломатия и мир!" - произнес Мадуро на английском языке.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.