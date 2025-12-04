В Нью-Дели назвали важной вехой заседание межправкомиссии по ВТС Индии и РФ

Заседание пройдет в Манекшоу-центре

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Министры обороны Индии и России Раджнатх Сингх и Андрей Белоусов проведут в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели заседание двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщило индийское Минобороны.

Заседание под председательством Сингха и Белоусова пройдет в Манекшоу-центре в Нью-Дели. "Это важная веха на пути дальнейшего укрепления нерушимого российско-индийского оборонного партнерства", - подчеркнули в военном ведомстве.