Си Цзиньпин призвал Францию проявить ответственность, когда мир на перепутье

Пекин и Париж должны "высоко поднять знамя многополярности", добавил председатель КНР

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай и Франция должны проявить ответственность в условиях масштабных перемен, когда мир стоит на перепутье. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Пекине, трансляция которой велась на видеохостинге YouTube.

"В настоящее время мир переживает масштабные перемены, невиданные за столетие, которые стремительно развиваются. Человечество вновь стоит на перепутье, решая, куда идти дальше. Китай и Франция должны проявить ответственность и решимость, высоко поднять знамя многополярности, пробиться сквозь мрак и туман, твердо стоять на правильной стороне истории", - сказал китайский лидер.

По его словам, Китай и Франция, исходя из коренных интересов народов двух стран и долгосрочных интересов международного сообщества, всегда преодолевали различные преграды, вели равноправный диалог для обеспечения более стабильного и успешного всестороннего стратегического партнерства. Как отметил Си Цзиньпин, стороны также работают над тем, чтобы "внести новый вклад в продвижение равноправного и упорядоченного многополярного мира, инклюзивной и взаимовыгодной экономической глобализации".

Эмманюэль Макрон находится с визитом в КНР 3-5 декабря.