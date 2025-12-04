Милей решил сменить военное командование Аргентины

При этом аргентинский лидер оставил командующим военно-воздушных сил Густаво Вальверде

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей решил сменить военное командование страны в преддверии вступления в должность нового министра обороны. Об этом сообщил председатель правительства республики Мануэль Адорни.

"Президент страны как главнокомандующий вооруженными силами решил следующее: дивизионный генерал Оскар Сарич станет командующим сухопутных войск, вице-адмирал Хуан Карлос Ромай - военно-морских сил, вице-адмирал Марсело Далье Ногаре - начальником объединенного штаба ВС", - написал он в X. При этом Милей оставил командующим военно-воздушных сил Густаво Вальверде.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести, который, как было объявлено 22 ноября, станет новым министром обороны, сообщил в X, что решение о перестановках было принято на основании его предложения.

Прести еще не принес присягу в качестве министра обороны. На этом посту он сменит Луиса Петри, который был избран депутатом. Прести станет первым военным во главе Министерства обороны Аргентины с 1983 года.