Nikkei: структура по образцу ЦРУ начнет работу в Японии в 2026 финансовом году

Национальное разведывательное управление сформируют на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию из открытых источников и других ведомств, от США и с помощью спутниковой разведки, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в 2026 финансовом году (завершается 31 марта 2027 года) запустить в действие Национальное разведывательное управление (НРУ), созданное частично по образцу ЦРУ США, сообщила газета Nikkei.

Национальное разведывательное управление, по ее данным, будет сформировано на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию, получаемую, в частности, из открытых источников и других ведомств, от США и с помощью спутниковой разведки. Новая структура будет координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции. Законопроект о создании НРУ будет в 2026 году передан на рассмотрение парламента.

Предполагается создать также Национальный совет по разведке, в который войдут премьер-министр и другие высокопоставленные лица. НРУ по своему статусу будет приравнено к Совету национальной безопасности, который координирует в том числе проблемы внешней политики и обороны. В его работе также участвуют премьер и ведущие министры.

Руководитель Национального разведывательного управления, как ранее сообщала газета Yomiuri, будет напрямую подчиняться премьер-министру и генеральному секретарю кабинета. Этой структуре будут предоставлены полномочия давать указания министерствам и ведомствам. Ранее премьер-министр Санаэ Такаити неоднократно высказывалась за создание в Японии организации по образцу ЦРУ.