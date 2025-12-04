Си Цзиньпин: КНР надеется на соглашение по Украине, приемлемое для всех сторон

Китай будет и впредь играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, сообщил председатель КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое было бы приемлемо для всех вовлеченных сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, трансляцию которой вел видеохостинг YouTube.

"Сегодняшний мир весьма неспокоен, международные политические споры и конфликты вспыхивают во многих точках, они сложны и трудноразрешимы. Что касается украинского кризиса, то Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и в то же время решительно выступает против любой безответственной практики перекладывания вины и очернения", - заявил он.