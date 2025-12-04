Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Францией в создании общего будущего

Председатель КНР на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что китайская сторона заинтересована в движении к построению человеческого сообщества с единой судьбой

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай готов работать с Францией над совместным формированием мирного и взаимовыгодного будущего. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном, прошедшей в Пекине.

"Китай готов работать с Францией над содействием общему развитию, построением мира и созданием взаимовыгодного будущего, а также непрерывным движением к построению человеческого сообщества с единой судьбой", - отметил председатель КНР.