Politico: публикацию стратегии глобальной безопасности США отложили

Задержка связана "отчасти с изменениями, на которых настаивал министр финансов Скотт Бессент в отношении Китая", пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Документы о стратегии глобальной безопасности американской администрации, публикации которых с нетерпением ожидают уже несколько месяцев союзники США, будут, вероятно, обнародованы в декабре. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники

По их сведениям, задержка с публикацией обзоров Стратегия национальной обороны (СНО) и Стратегия национальной безопасности (СНС), была связана "отчасти с изменениями, на которых настаивал министр финансов Скотт Бессент в отношении Китая". Взаимосвязанные документы несколько раз дорабатывали после того, как Бессент "потребовал уточнения формулировок, используемых при обсуждении Китая", учитывая деликатность текущих торговых переговоров с Пекином и повышение приоритетности Западного полушария по сравнению с позициями предыдущих администраций, отметили источники.

Администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких месяцев участвовала в деликатных торговых переговорах с Пекином по тарифам и иным вопросам, однако Пентагон продолжал настаивать на том, что Китай остается главным вероятным военным противником Соединенных Штатов, говорится в публикации. Масштаб изменений после запросов Бессента остается неясным, однако, по словам источников, глава Минфина "хотел смягчить некоторые формулировки, касающиеся действий КНР", с предоставлением на этот счет более подробной информации.

Любые изменения в одном документе потребуют аналогичных изменений в другом, поскольку они должны быть синхронизированы и отражать единый подход. СНО и СНС, которые Белый дом первоначально собирался представить в начале сентября, "почти готовы и, скорее всего, будут опубликованы в этом месяце", отмечает Politico.

Издание приводит заявление Минфина США, в котором говорится, что Бессент "на 100% согласен с президентом Трампом, как и все остальные в нынешней администрации, в вопросе о том, как лучше всего выстраивать отношения с Китаем". Предыдущая несекретная версия СНО была опубликована в октябре 2022 года бывшей администрацией США во главе с Джо Байденом. В ней, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и предпринимать попытки взять верх в конкуренции с КНР. При этом в документе утверждалось, что РФ представляет собой непосредственную угрозу мировому порядку.

Ожидается, что в нынешней стратегии большее внимание будет уделено Западному полушарию. В предыдущих документах акцент был сделан на Ближнем Востоке, борьбе с терроризмом, Китае и России. Новый стратегический подход будет включать эти темы, но также будет сконцентрирован на таких аспектах, как миграция, наркокартели и отношения с Латинской Америкой.