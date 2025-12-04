Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

Президент Франции призвал объединить усилия для достижения этой цели

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. С этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, трансляция которой велась на видеохостинге YouTube.

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму", - заявил французский лидер.