Макрон призвал Китай строить заводы в Европе

Президент Франции считает необходимым найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в европейскую экономику

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. С таким заявлением он выступил в Пекине по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляция которой велась на YouTube.

"По сути, Европа должна реформироваться, чтобы быть более конкурентоспособной и больше инвестировать. Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места", - заявил французский лидер.