Во Вьетнаме заявили, что высоко ценят дружбу и сотрудничество с Россией

Первый вице-премьер страны Нгуен Хоа Бинь напомнил, что в 2012 году стороны подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства

ХАНОЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Вьетнам высоко ценит проверенные временем отношения дружбы и сотрудничества с Россией. Об этом заявил постоянный (первый) заместитель премьер-министра правительства Вьетнама Нгуен Хоа Бинь в ходе встречи с делегацией высокого уровня управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции во главе с помощником президента России Дмитрием Мироновым.

Правительство Вьетнама неизменно высоко оценивает насчитывающие уже более семи десятилетий отношения дружбы между двумя странами, подчеркнул первый вице-премьер. "В 2012 году стороны подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, это сотрудничество стало бесценным достоянием, было проверенно временем, особенно в самые тяжелые годы в истории Вьетнама", - приводит Вьетнамское информационное агентство слова Нгуен Хоа Биня. Он добавил, что партия, государство и народ Вьетнама "всегда с благодарностью помнят о значительной и действенной помощи народа бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации как в период освободительной борьбы, так и в деле восстановления страны".

Отметив эффективное взаимодействие между правительственной инспекцией Вьетнама и управлением президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, вице-премьер указал, что правительство Вьетнама и центральный руководящий комитет по вопросам борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями высоко оценивают и неизменно поддерживают это сотрудничество. Он выразил надежду на расширение взаимодействия сторон и в других перспективных сферах.