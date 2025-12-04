Турция считает недопустимыми удары по объектам энергетической инфраструктуры

Глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар отметил, что его страна считает необходимым обеспечение бесперебойности поставок энергоносителей в бассейне Черного моря

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Турция считает необходимым обеспечение бесперебойности поставок энергоносителей в бассейне Черного моря, призывает стороны конфликта на Украине не допускать вовлечения в него энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Мы надеемся, что война [на Украине] закончится. На сегодняшний день мы призываем все стороны, Россию и Украину, не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в эту войну, поскольку она тесно связана с повседневной жизнью людей. <…> Нам необходимо обеспечить бесперебойность энергетических потоков в Черном море, в наших проливах, а также по трубопроводам, таким как КТК", - сказал министр, комментируя атаки на танкеры у берегов Турции в последние дни.

"Надеюсь, что мы сможем уберечь энергетическую инфраструктуру от этого конфликта. Я также надеюсь, что мирный процесс и мирные переговоры завершатся успешно", - отметил Байрактар.

"Я знаю, что администрация США прилагает все усилия, чтобы остановить войну на Украине. [Владимир] Зеленский был здесь [в Турции] примерно 10 дней назад. Президент Турции Тайип Эрдоган регулярно общается с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Мы поддерживаем мирное урегулирования этого конфликта, выступаем за его скорейшее прекращение", - заявил турецкий министр.

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Эрдоган заявил 1 декабря после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.