Посол Украины в США подтвердила прилет Умерова 4 декабря на встречу с Уиткоффом

Ольга Стефанишина также утверждает, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию, прилетит 4 декабря в США на повторную встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Рустем Умеров - не имеющий другой работы глава делегации, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра, чтобы иметь повторную встречу с делегацией. Только после этого мы можем делать какие-то выводы", - сообщила Стефанишина.

Отвечая на вопрос об оценке прогресса в переговорах, Стефанишина заявила, что украинская сторона рассчитывает на повторную встречу по результатам визита Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

Посол также утверждает, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США. По ее словам, в ближайшее время Конгресс может рассмотреть законопроект о наложении вторичных санкций на страны, закупающие российские нефть и газ.

Агентство Associated Press (AP) сообщало со ссылкой на источники, что Уиткофф и Кушнер в четверг проведут переговоры с Умеровым. По их сведениям, встреча пройдет в Майами (штат Флорида).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Уиткоффа и Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине. 2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.