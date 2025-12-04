NBC: Пентагон признал, что Хегсет выложил в Signal секретную информацию

Кроме того, глава оборонного ведомства нарушил правила Пентагона, использовав свой личный телефон в служебных целях

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Информация об авиаударах по позициям йеменских хуситов, которую в чат мессенджера Signal выложил глава Пентагона Пит Хегсет, была секретной. Об этом сообщил телеканал NBC.

Телеканал ссылается на два источника, которые ознакомились с докладом исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса, где он пришел к выводу, что данная информация считалась секретной. В документе излагаются результаты более чем восьмимесячного расследования соответствующего инцидента. Кроме того, Хегсет нарушил правила Пентагона, использовав свой личный телефон в служебных целях.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что копия доклада была направлена в Конгресс, его отредактированная и несекретная версия будет обнародована в четверг. Расследование началось восемь месяцев назад по требованию законодателей. Стеббинс в апреле заявлял, что его ведомство попробует определить, соблюдали ли глава и персонал военного министерства правила использования коммерческих мессенджеров.

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди госслужащих в США возникло после скандала, связанного с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.