Экс-дипломат США: Трампу будет сложно достичь мира на Украине, действуя как "бизнесмен"

Иво Даалдер охарактеризовал развитие событий в украинском урегулировании в последние месяцы как "американские горки"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не наладила формальный процесс проработки политики по мирному урегулированию на Украине, решения принимаются как "в бизнесе", что может стать препятствием к достижению мирной сделки. Такое мнение выразил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер (2009-2013).

Даалдер охарактеризовал развитие событий в украинском урегулировании в последние месяцы как "американские горки". По его словам, одной из причин этому стало само решение Трампа примирить две страны с диаметрально противоположными представлениями об идеальных условиях мира, но также и то, что в администрации американского президента не налажен формальный процесс разработки политики.

Бывший дипломат подчеркивает, что Трамп не первый американский президент, который в своих решениях опирается на узкий круг подчиненных, но "отличительной чертой здесь выступает то, что советники в других администрациях полагались на межведомственные процессы, которые налаживали их сотрудники, чтобы обсуждать проблемные вопросы, прорабатывать возможные политические решения и контролировать их исполнение". "Тогда как Трамп руководит федеральным правительством, как он управлял своим семейным бизнесом - сидя за столом в Овальном кабинете, где он принимает всех, откуда он всем звонит и затем принимает решения по своему усмотрению. А его помощники работают практически независимо друг от друга", - пишет Даалдер в колонке для издания Politico.

По его словам, вопросом украинского урегулирования в администрации занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь и помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, зять Трампа и предприниматель Джаред Кушнер. Из них только у Рубио есть ощутимые людские ресурсы в подчинении. В ближний круг по украинской тематике при этом не входят военные министры, глава объединенного комитета начальников штабов, главы ЦРУ и национальной разведки, которые также имеют значительный персонал в возглавляемых ими ведомствах.

По мнению Даалдера, отсутствие формализованного процесса принятия решений стало причиной "крайне хаотичного" хода переговоров в последние недели. "В конечном итоге, то, что движет этими американскими игроками (представителями ближнего круга Трампа, участвующими в переговорах по урегулированию - прим. ТАСС), это не формализованный процесс или даже не согласованный анализ того, что в действительности нужно сделать для завершения войны на Украине. Скорее, это настойчивые усилия удовлетворить требование Трампа добиться признания его статуса как миротворца. Пока это будет продолжаться, будут продолжаться хаос и неразбериха. И ничто из этого не приблизит окончание войны к воплощению в реальность", - считает экс-дипломат.