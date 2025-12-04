В Израиле опознали переданные из Газы останки предпоследнего погибшего заложника

По итогам процедуры идентификации было установлено, что это останки подданного Таиланда Суттхисака Ринтхалака

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские судмедэксперты опознали останки заложника, переданные накануне из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По итогам процедуры идентификации было установлено, что это останки подданного Таиланда Суттхисака Ринтхалака. В Израиль он приехал на работу, трудился в сельском хозяйстве в одном из приграничных с сектором Газа поселков и был убит 7 октября 2023 года во время нападения палестинских радикалов. На момент гибели ему было 42 года. По данным израильских военных, его тело похитили радикалы из движения "Исламский джихад" и удерживали с тех пор в Газе.

Как отметили в канцелярии Нетаньяху, по завершении опознания власти Израиля уведомили родных Ринтхалака о том, что его тело возвращено в Израиль. В ближайшее время совместно с посольством Таиланда будет организовано возвращение его останков на родину для захоронения.

Ринтхалак - предпоследний погибший заложник, чьи останки удерживались в секторе Газа. Теперь в анклаве остается тело одного израильтянина - военного Рана Гвили, погибшего в бою 7 октября 2023 года. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль настаивает на немедленном возвращении и его останков. "Террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть его в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем Рана домой", - заявили в канцелярии.