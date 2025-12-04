США ограничат выдачу виз лицам, причастным к преступлениям против свободы веры

В Госдепартаменте добавили, что ограничения коснутся прежде всего Нигерии, но также будут действовать и в отношении любой другой страны мира

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты ограничат выдачу виз в страну лицам, которые в той или иной форме причастны к преступлениям и нарушениям, направленным против свободы вероисповедания. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"США предпринимают решительные действия в ответ на зверства и насилие против христиан в Нигерии и по всему миру. Госдепартамент ограничит выдачу виз в США тем, кто сознательно возглавляет, допускает, финансирует, поддерживает или осуществляет преступную деятельность, направленную против религии", - написал Рубио в X.

В Госдепартаменте добавили, что ограничения коснутся прежде всего Нигерии, но также будут действовать и в отношении любой другой страны мира.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. Президент Нигерии отверг эти обвинения, заявив, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев.